Mädchen in Bosnien als Haussklavin gehalten

Waren sie daheim in Bosnien, dann sollen sie sich an Karla vergangen haben, heißt es. Der Nachbar der Familie, Sead Makalic, hat all das beobachtet und mehrmals die Polizei gerufen. Doch jedes Mal, wenn die Beamten eintrafen, sei das Mädchen verschwunden gewesen.

Vor rund zwei Wochen fotografierte Makalic die 19-Jährige, um endlich einen Beweis herzeigen zu können. Erst dann suchte die Polizei länger und fand die junge Frau mit Blutergüssen am ganzen Körper. Die mutmaßlichen Peiniger wurden daraufhin festgenommen, wie die bosnische Staatsanwaltschaft am Wochenende mitteilte.

Die Familie war immer wieder auch in Tirol, berichtete der lokale Fernsehsender FTV. Deshalb sei auch ein Rechtshilfeersuchen an die österreichische Justiz ergangen. Im Justizministerium in Wien wusste man darüber aber offenbar noch nichts. Unklar ist, ob Karla auch in Österreich war.