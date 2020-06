Luchs entkam nach Strompanne

Für Spaziergänger, die beim Hellbrunner Berg unterwegs sind, besteht keine Gefahr. Trotzdem bittet die Suchmannschaft, die Wege nicht zu verlassen, um das Tier aufzuscheuchen. "Natürlich stellt dieser Ausbruch den Zoo in kein gutes Licht. Aber der Vorfall ist nicht tragisch. Am meisten in Gefahr ist der Luchs – er könnte überfahren werden oder verhungern", meint Wiesner.

Die Experten glauben, dass der Luchs sich noch am Hellbrunner Berg befindet. Am Sonntag wurde das Tier drei Mal gesichtet. Das Betäubungsgewehr kam wegen dem Dickicht, in dem sich Vivious versteckte nicht zum Einsatz.

Nach dem Ausbruch der Geparden wurden nach Auskunft des Zoos alle Gehege von einem externen Sicherheitsexperten überprüft.