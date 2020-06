London: Sportfest im Hochsicherheitstrakt

"Es gibt keine konkrete Bedrohung der Spiele", sagte vergangene Woche Verteidigungsminister Philip Hammond, es werde aber vom Gastgeber erwartet, vorbereitet zu sein. Unangenehmer Nebeneffekt: die Terrorangst ist zum bestimmenden Thema geworden, auch wenn das offiziell dementiert wird. Die Menschen in jenen Vierteln, in denen nun Boden-Luft-Raketen stehen, wurden erst im Nachhinein informiert – und sind "not amused", möglicher Kriegsschauplatz zu sein. Per Flugblatt hat die Regierung sie nun kontaktiert und mitgeteilt, dass sie durch die Raketen nicht selbst zu einem Ziel terroristischer Angriffe werden, die Raketen würden nur "als letztes Mittel" abgefeuert.

Auch Olympia-Cheforganisator Sebastian Coe beschwichtigt: "Ich will, dass die Menschen zu den Spielen kommen und sich so fühlen, dass sie in einer Stadt in Feierlaune sind und nicht in einem Hochsicherheitstrakt." Angesichts von 13.000 Soldaten, die während der Spiele Dienst tun werden, sowie 10.000 privaten Sicherheitsleuten und Tausenden Polizisten könnte das zumindest den internationalen Gästen schwerfallen.

Die Londoner selbst stehen den immensen Sicherheitsvorkehrungen (eine Milliarde Euro Etat!) betont gelassen gegenüber – zumindest ergab das die Straßenbefragung des KURIER. Sieben Jahre nach den Terroranschlägen von London mit 56 Toten sind die Briten an das (bis zu zwei Stunden lange) Schlange stehen an der Passkontrolle gewohnt, ebenso an die permanenten Durchsagen auf den Bahnhöfen, Gepäck nicht unbeaufsichtigt stehen zu lassen.