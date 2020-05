Löscheinsatz nur mit österreichischem Pass

Ohne ehrenamtliches Engagement gäbe es in Österreich viele Dienste nicht, die in Krisen rasch zur Stelle sind: Die Freiwilligen Feuerwehren sind wohl jene Einrichtungen, die zu den wichtigsten zählen. Österreichweit gibt es in den Gemeinden 4525 Feuerwehren - und rund 337.000 Frauen und Männer, die dort Mitglieder sind.



Die Möglichkeit, sich in der Freiwilligen Feuerwehr für die Gemeinschaft einzusetzen, interessiert neuerdings Integrationsstaatssekretär Sebastian Kurz ( ÖVP) ganz besonders. Er wurde von Sachkundigen damit konfrontiert, dass in Kärnten und der Steiermark Nicht-Österreichern die Mitgliedschaft verwehrt ist.