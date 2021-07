Ljubljana: Tote nach Heißluftballon-Unglück

Immer wieder ist es in den vergangenen Jahren zu spektakulären Ballonunfällen gekommen. Die bisher schwersten Unglücke in Österreich ereigneten sich 1990 bei Großschweinbarth (Bezirk Gänserndorf) und 1993 bei Laa an der Thaya mit jeweils vier Toten. Am 6. Juli 1968 prallte ein Gasballon gegen den Donauturm in Wien und stürzte rund 170 Meter in die Tiefe - drei Menschen kamen ums Leben. Nachfolgend die schwersten Unfälle der vergangenen Jahrzehnte in Österreich:

Oktober 1990: Vier Tote und drei Schwerverletzte lautet die Bilanz eines Ballon-Unglücks bei Großschweinbarth im Bezirk Gänserndorf. Ursache ist ein Ausfall des Brenners.

Mai 1991: Bei einer Wettfahrt um den Alpen-Adria-Cup in St. Michael ob Bleiburg gerät der Heißluft-Ballon zweier Salzburger in eine Starstromleitung. Beide sterben.

Mai 1993: Vier Menschen kommen beim Absturz eines Ballons in der Nähe von Laa an der Thaya ums Leben. Bei Schlechtwetter misslingt eine Notlandung.

August 2003: In der Nähe von Kasten bei Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) sterben zwei Menschen, als ein Heißluftballon abstürzt, eine hochschwangere Frau wird verletzt.