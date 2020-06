Libanon: Papst in der Nähe der Kampfzone

Als wäre es keine große Sache, deutet Amin in Richtung Osten: "Haben Sie die zwei Hochhäuser gesehen?", fragt er. Dort, wo heute die Straße vom Flughafen in das Zentrum Beiruts stößt, war einst die Frontlinie im libanesischen Bürgerkrieg (1975–1990). In einem der Türme saßen Amin und seine christlichen Kameraden, im anderen Palästinenser. "Ein Verteidigungskrieg gegen den Islam", wie er es mit aufbrausender Stimme nennt. "Ein Krieg zur Verteidigung heiligen christlichen Landes." Ein in seinen Augen notwendiger Krieg, in dem sich christliche Milizen haarsträubender Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben. Vor allem gegen sehr oft unbewaffnete Palästinenser, Frauen, Kinder, Alte.

Auf der Straße vom Flughafen im Süden der Stadt ins Zentrum wehen heute gelb-weiße Fähnchen. Papst Benedikt XVI. lächelt von riesigen Plakatwänden. Dabei ist Süd-Beirut eine Hochburg der schiitischen Hisbollah-Miliz. Im Libanon von heute ist sie eine der mächtigsten politischen Kräfte, EU und USA werten sie als Terrororganisation. Die Hisbollah hat den Besuch des Pontifex demonstrativ begrüßt.

Der Papst nennt seine Reise in den Libanon von Freitag bis Sonntag eine Friedens-Pilgerfahrt. Es gehe darum, Spannungen abzubauen, wurde seitens des Vatikan ständig wiederholt.

An Spannungen, Konfliktstoff und offenen Rechnungen mangelt es im Libanon – auch 20 Jahre nach Ende des Bürgerkriegs – nicht. Und derzeit wird das ohnehin fragile Gleichgewicht im Land besonders durch die Gewalt in Syrien mächtig auf die Probe gestellt.