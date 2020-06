Lettland: Streit um Amtssprache Russisch

Die Volksabstimmung schlägt hohe Wellen, auch im Ausland. Moskau, dessen Beziehungen zu Lettland seit jeher problematisch sind, wirbt für ein „Ja“, ebenso die pro-russische, lettische Partei „Harmoniezentrum“, die zwar die Parlamentswahlen 2011 gewonnen hat, aber nicht an der Regierung beteiligt wurde. Staatspräsident Andris Berzins dagegen macht Stimmung gegen das Referendum: Er droht mit Rücktritt, sollte Russisch zweite Amtssprache werden.

Damit stößt Berzins auf offene Ohren. Viele Letten sehen ihre russisch-stämmigen Mitbürger als „fünfte Kolonne“ Moskaus, das Lettland wieder an sich binden wolle. Dazu gehört auch die Vorsitzende des Parlaments in Riga, das den zur Abstimmung stehenden Gesetzesentwurf abgelehnt hat. „Falls Lettisch nicht mehr die einzige Amtssprache wäre, wäre Lettland überhaupt kein anderer Staat mehr“, wetterte Solvita Albotina jüngst. Nationalistische Abgeordnete versuchten gar, das Referendum per Gerichtsbeschluss zu verhindern – ohne Erfolg.

Dass Russisch tatsächlich zweite Amtssprache wird, ist unwahrscheinlich. Um die Verfassung entsprechend zu ändern, müsste mindestens die Hälfte der 1,5 Millionen Wahlberechtigten abstimmen. In Umfragen spricht sich zudem nur ein Drittel der Befragten für Russisch als zweite Amtssprache aus.