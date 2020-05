Lebenslang für "Waldmenschen"

Mia wurde geschlagen, gewürgt, mit einem Bügeleisen verprügelt. "Der Messerstich in den Hals hatte dann aber so eine Intensität, dass er bis in die Wirbelsäule drang", schildert der Staatsanwalt.



Und der Angeklagte? Friedrich Osterbauer wippt desinteressiert mit dem Fuß. "Heut' kann ich lachen über so einen Blödsinn."



Keine Entschuldigung, kein Bedauern bekommen die Geschworenen am Dienstag in Graz zu hören. "Das lasst meine Ehre nicht zu, dass ich mich bei der entschuldige", sagt Osterbauer. "Für mich war's ein Spiel. Das Spiel ist danebengegangen. Soll ich jetzt traurig sein oder was?"



Als "instabilen und sehr gefährlichen Täter" beschreibt der Staatsanwalt den 49-Jährigen. Vor rund einem Jahr schien Osterbauer nicht zu gefährlich, um ihm Freigänge aus Graz-Karlau zu erlauben. Dort saß er seit fünf Jahren in Haft. "Jeden zweiten Tag" durfte er hinaus. Sogar das Messer, das er bei der Arbeit brauchte, konnte er mitnehmen.



Am 20. November 2010 rammte er es der bulgarischen Prostituierten Mia in den Hals. Danach flüchtete Osterbauer aus Graz und versteckte sich in einem Wald in Niederösterreich. Eine Woche später wurde der " Waldmensch" verhaftet.



"Geschäftsbeziehung" nennt Osterbauer sein Verhältnis zu Mia. "Vom ersten Tag an war klar, da gibt's ka Liebe." Der Ankläger sieht das anders. "Er hat ,Schatzi' zu ihr gesagt, war auf andere Kunden eifersüchtig."



Mia steht zitternd vor dem Gerichtssaal, wartet, bis Osterbauer aus dem Raum geführt wird. "Ich habe absolut keine Erklärung für das", sagt sie leise. "Ich hab' ihn nie beleidigt, mich nie schlecht benommen." Als Osterbauer begann, sie zu schlagen und zu würgen, habe sie sich "mit aller Kraft gewehrt. Ich habe gespürt, dass ich sterbe."