Lawinensperre: Notquartier statt Luxushotel

So hatten sich 294 Urlauber ihre erste Nacht in Tirol wohl nicht vorgestellt: Statt in der komfortablen Unterkunft in Ischgl, Galtür oder St. Anton am Arlberg Quartier zu beziehen, hieß es, mit einem Feldbett in Notunterkünften Vorlieb nehmen, die Samstagabend organisiert worden waren.

„Die Leute waren sehr dankbar. Viele waren nach der anstrengenden Anreise erschöpft und einfach froh, dass sie sich ausrasten konnten“, berichtete Othmar Juen, Geschäftsführer des Roten Kreuzes in Landeck.