L'Oreal-Erbin soll entmündigt werden

Die Vereinigung der Kleinaktionäre, Appac, fordert den freiwilligen Rückzug der alten Dame. "Ich respektiere sie, aber hier geht es um die Zukunft von L'Oreal, seine Aktionäre und seiner Mitarbeiter. In ihrem Alter ist sie wirklich nicht mehr in der Lage, komplizierte finanztechnische Entscheidungen zu überblicken", sagt der Appac-Vorsitzende Didier Corardeau.



Als die Richterin Bettencourt zu Hause im noblen Pariser Vorort Neuilly-sur-Seine aufsuchte, konnte die sich an keine größeren Investitionen erinnern. Sie habe überhaupt kein großes Vermögen und könne daher auch keine Millionensummen ausgeben.



Bettencourts Vertraute sagen, dass die alte Dame "völlig klar im Kopf ist". In einem Interview, das sie der Sonntagszeitung Le Journal du Dimanche gab, erklärte sie, auswandern zu wollen. Auf die Frage, ob sie an die Schweiz denke, meinte sie: "Nein, ich fahre nicht mehr so oft Ski."



Sollte ihr der Richter eines Vormundschaftsgerichts einen gesetzlichen Betreuer vorschreiben, droht sie: "Wenn sich meine Tochter um mich kümmert, werde ich ersticken. Wenn sie es werden soll, dann gehe ich." Dies bliebe nicht ohne Folgen für den Konzern. Gerüchten zufolge will ihre Tochter Francoise Bettencourt-Meyers ihre L'Oreal-Anteile dann an den Nestlé-Konzern verkaufen. Der Sprecher der Kleinaktionäre findet das nicht weiter schlimm: "Wir leben in einer globalisierten Welt." Hauptsache, es kommt wieder Ruhe in die vor 100 Jahren von Bettencourts Vater Eugene Schueller gegründeten Kosmetikfirma.