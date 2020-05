KURIER family-coach: Wenn Teenager nerven

Der renommierte Erziehungsberater Remo H. Largo und seine Co-Autorin Monika Czernin befassen sich in ihrem neuen Ratgeber "Jugendjahre - Kinder durch die Pubertät begleiten" mit diesem komplexen Thema. Sie appellieren an die Eltern, die Welt aus Sicht der Kinder zu betrachten, damit ein besseres Verständnis möglich wird. Da sich Jugendliche emotional neu orientieren, rät Largo den Eltern, sich Filme wie "Twilight" oder " Herr der Ringe" anzusehen. Auch wenn es den Erwachsenen komisch vorkommen mag: Solche Filme spiegeln die Gefühlswelt Pubertierender sehr schön wider und machen es für die oft ratlosen Eltern leichter, Emotionen zu verstehen.



Bestsellerautor Jan Uwe Rogge will in seinem Ratgeber " Pubertät - Loslassen und Haltgeben" die Sinne der oft verzweifelten Eltern schärfen. Er weiß, dass das Zusammenspiel innerhalb der Familie nur klappen kann, wenn auch Eltern die Regeln befolgen, die sie aufstellen. "Mich überrascht, mit welcher Gutgläubigkeit Eltern meinen, Kinder würden Einsicht zeigen, wenn Grenzen eingefordert werden", schreibt er in seinem Buch. "Natürlich testen Jugendliche Grenzen aus, und Grenzen durch die Eltern fordern den Heranwachsenden heraus." Rogge rät Eltern, für das Kind überschaubare Regeln aufzustellen. Verbote sollen den Heranwachsenden letztlich unterstützen und nicht einengen.