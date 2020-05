Kuhjagd in Oberbayern: Free Yvonne

Fünf Schützen sind vor Ort, um Yvonne zu betäuben. Auch beim bevorzugten Wasserloch des Tieres liegt stets jemand auf der Lauer. Doch das schlaue Tier wittert die Gefahr und zieht sich lieber in ein Dornengestrüpp im Wald zurück. "Ihrer Haut macht das nichts aus. Sie kämpft um ihre Freiheit. Wir haben ein völlig falsches Bild von Kühen. Sie sind viel klüger, als wir denken", meint Aufhauser.



Doch Yvonne ahnt nicht, dass Freiheit auch "zum Abschuss freigegeben" bedeutet. Die Kuh wurde vom Landratsamt als Gefahr einstuft, nachdem sie vor einer Woche einem Polizeiauto vor den Kühlergrill gelaufen war. An der Straße neben dem Wald gilt seitdem Tempo 30.



Am Freitag entschieden die Tierschützer, einen Suchhund auf Yvonne anzusetzen. "Aber der geht natürlich auch nicht ins Dornengestrüpp", sagt Aufhauser. Der nächste Coup ist für Samstag geplant. "Wir versuchen, mit etwa hundert Leuten die Kuh zu umstellen, um sie in ein Gatter zu treiben. Wenn auch das nicht funktioniert, dann ziehen wir uns zurück und hoffen, sie in einem unvorsichtigen Moment anzutreffen." Vielleicht können ja die Lockkühe am Waldesrand Yvonne umstimmen. "Das schwarzbunte Kalb Waldi trinkt seit Freitag bei Waltraud", erzählt Aufhauser. Das Trio sollte nach abgeschlossener Rettungsaktion zum Gut Aiderbichl Deggendorf gebracht werden. Den Namen Yvonne erhielt die Kuh von einer kranken Frau aus Frankfurt. Sie wünscht sich sehnlichst, dass Yvonne lebendig eingefangen wird.