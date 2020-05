Kuhjagd auf Yvonne geht weiter

Yvonne ist uns einfach immer einen Schritt voraus", bringt es Didi Ehrengruber vom Gut Aiderbichl auf den Punkt. Bisher scheiterten alle Versuche, die ausgebüxte Kuh einzufangen, die seit 24. Mai einen dunklen Wald im bayrischen Landkreis Mühldorf durchstreift. Der neueste Plan: Das Rind in einer systematischen Suche aufzuspüren und zu betäuben.



"Heute starten wir nochmals ein Großaufgebot. Wir haben das Gebiet in drei Sektoren eingeteilt. Seit sieben Uhr durchkämmen etwa 80 Leute die Teilstücke - ähnlich einem Schachbrett." Doch die Prärie-Kuh scheint zu ahnen, dass etwas im Busch ist. Bis zum Nachmittag war sie der Truppe jedenfalls noch nicht vors Zielrohr getrabt.



Die Vorbereitungen wurden dezent getroffen, aber Yvonne zeigte sich die ganze Nacht nicht, auch nicht an der Futterstelle. Denn dort wurde Freitagabend eine Falle installiert. Eine Krippe, gefüllt mit Kraftfutter und Silage hätten das Rind anlocken und mittels Fanggitter dingfest machen sollen.