Kuba: Papstbesuch wirft Schatten voraus

Es ist eines der hart­näckigsten Gerüchte, die sich um die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy ranken: Kubas Staatschef Fidel Castro soll in die Pläne von Attentäter Lee Harvey Oswald eingeweiht gewesen sein, diesen vielleicht sogar unterstützt haben. Immerhin war Oswald überzeugter Marxist, lebte lange in der UdSSR und hatte – zumindest zeitweise – Sympathien für Castro.



Neues Futter für diese Theorie liefert nun der pensionierte CIA-Offizier und frühere Kuba-Spezialist Brian Latell in seinem neuen Buch " Castros Geheimnisse". Darin berichtet er über eine Mitteilung Castros an den kubanischen Geheimdienst am Morgen des Kennedy-Mordes in Dallas. Dieser solle die tägliche Routine beenden und sich "auf jedes kleinste Detail aus Texas" konzentrieren. Latells Resümee: " Castro wusste von Oswalds Plänen und tat nichts, um ihn zu stoppen."