Kuba-Krise 1962: "Es stand fünf vor zwölf"

Am 22. Oktober geht Kennedy an die Öffentlichkeit - und er hat bitterernste Nachrichten: Als erste Maßnahme kündigt er eine See- und Luftblockade gegen Kuba an. Sollten die sowjetischen Raketen auf Kuba nicht abgezogen werden, werde er aber auch nicht vor einem Atomkrieg zurückschrecken. " Kennedy bereit für den Sowjet-Showdown", titelt die New York Times.

"Mit dieser Reaktion der USA hat Chruschtschow sicher nicht gerechnet", sagt der Politikwissenschafter Ingfrid Schütz-Müller im Rückblick. Chruschtschow hatte den USA die Muskeln zeigen wollen, weil er die Sowjets im Kalten Krieg im Nachteil sah. Nun saß er in die Klemme. Die USA boten ihm nach einigen Tagen jedoch einen Deal an: Als Gegenleistung zu einem Rückzug der sowjetischen Raketen aus Kuba würde Washington die eigenen, in der Türkei stationierten und auf die UdSSR gerichteten Raketen abziehen.

Einen Tag später ist die Lage dennoch kurz davor zu eskalieren: Ein US-Aufklärungsflugzeug wird über Kuba abgeschossen (siehe Bild unten), die USA zwingen ihrerseits ein sowjetisches U-Boot zum Auftauchen. Dennoch entscheiden sich die Supermächte für eine diplomatische Lösung.