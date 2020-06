Kranker Elsner bestellte Zigarren

Im Viersternhotel angekommen, steuert Elsner den gediegenen Speisesaal an und nimmt alleine in einer Ecke Platz. Nachdem er Sonntagnacht einen Angina-Pectoris-Anfall hatte, dürfte zumindest der Appetit wieder zurückgekehrt sein. Auf Fragen der Presse will er nicht antworten: "Ich bin hier in Behandlung und möchte keine Antworten geben."

In Bad Reichenhall kennen die meisten Elsner gar nicht oder nur aus der Zeitung. Hier kann der 77-Jährige anonym durch die Fußgängerzone schlendern. Der Besitzer einer Trafik in der Fußgängerzone hatte allerdings schon einmal vor einem Monat Kontakt. "Herr Elsner hat bei mir angerufen und bestellte Zigarren. Ich habe die ins Intercontinental in Berchtesgaden geliefert. Eigentlich hat er recht gesund ausgeschaut, hatte Bermudas an und war braun", schildert der Geschäftsmann. Elsner wollte von ihm eine zweite Lieferung. "Die war aber sehr speziell, die Zigarren hatten wir nicht."

Wer die Zigarren geraucht hat, ist nicht überliefert. Helmut Elsner wurde während dieser Zeit in einer Asthmaklinik in Berchtesgaden behandelt. Eine Ladung, beim Bawag-Prozess in Wien als Zeuge auszusagen, schlug er aus. Er sei zu krank, um auszusagen.

Die Geschäftsleute und Kurgäste in Bad Reichenhall haben ihre eigene Meinung dazu, dass der 77-Jährige immer wieder die Verhandlung schwänzt. "Ich habe davon gehört, dass der Herr Elsner bei uns eine Kur macht. Unsereiner muss hart hackln und die Promis richten es sich. Mit den richtigen Seilschaften und Geld geht das eben. In Deutschland ist das auch nicht anders", sagt Gabi Gasch, Verkäuferin in einem Wäschegeschäft.