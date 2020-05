Kommunalwahlen im Schatten von "22/07"

Die Wahlkampagnen der Parteien drehten sich vor allem um Altenpflege, Schulen und Steuerverteilung. Der Doppelanschlag vom 22. Juli, den manche Medien in Anlehnung an den 11. September 2001 bereits "22/07" nennen, wurde zwar weitgehend aus dem Wahlkampf herausgehalten, dominierte ihn aber stark. Die Politiker hielten sich mit scharfen Angriffen auf ihre Gegner zurück, viele Wahlveranstaltungen glichen kollektiven Andachten, auf denen man bunte Ballons und lustige Musik vergeblich suchte.



Viele, großteils junge Menschen zeigten reges Interesse an Politik. Die Jugendorganisation der regierenden sozialdemokratischen Arbeiterpartei - deren Sommercamp auf Utøya zum Ziel des zweiten Anschlags von Anders Breivik geworden war - erlebte einen Mitgliederboom. Bei den heutigen Wahlen wird eine hohe Beteiligung erwartet.



Premier Jens Stoltenberg war erst nach der großen nationalen Trauerfeier am 22. August in den Wahlkampf eingestiegen. Vor "22/07" galt er als nüchtern und eher farblos. Durch seine besonnene Haltung nach dem Blutbad und seine ehrliche Anteilnahme gewann er die Herzen der Norweger. Immer wieder betonte er, dass die Antwort auf die Gewalt nur "mehr Demokratie, mehr Offenheit und mehr Dialog" sein könne - ein Motto, das sich die meisten Parteien im Wahlkampf auf die Fahnen schrieben.



Stoltenbergs Arbeiterpartei hatte in landesweiten Umfragen nach "22/07" zunächst kräftig zugelegt, pendelte sich aber fast wieder auf das Niveau vor den Anschlägen ein. Die Partei dürfte vor allem in ihren bisherigen Hochburgen zulegen, was auch für die konservative Høyre-Partei gilt.