Kogler: Koalitionslatte 15 Prozent plus

Die Möglichkeit nach der Wahl 2013 mitzuregieren, bewertet Kogler pragmatisch. Um ins Spiel zu kommen, wären "15 Prozent plus vernünftig". Deshalb würden sich die Grünen bemühen, möglichst viele potenzielle Wählerinnen und Wähler zu erreichen. "Wir sind in allen Ländern unterwegs und drücken auf die Tube, was die Kampagnenfähigkeit betrifft." Doch auch ein Verbleib in der Opposition störe nicht. "Die Gesetze macht der Nationalrat. Wir beeinflussen hier sehr viel."

Die in Wien hitzig geführte Debatte um das Ausweiten des Parkpickerls samt späterer Bürgerbefragung sieht Kogler nicht als Gegensatz zum Prinzip der Grünen nach mehr Bürgerbeteiligung. "Eine Schritt-für-Schritt-Ausweitung der Parkpickerl-Zonen, die sich in Wien bewährt haben, ist Sache einer gewählten Stadtregierung." Bei der geplanten Befragung gehe es um "Richtungsentscheidungen in der Verkehrspolitik. Und das halte ich für gut." Die ÖVP sei herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen anstatt "ihr ganzes Hirnschmalz in ein Nein zum Pickerl je Bezirk zu mobilisieren. Dafür wurde sie nicht gewählt."