Knox: Ende des "Marathon-Albtraums"

Ihre Ankunft in Seattle wurde live im Fernsehen übertragen und die neue US-Heldin konnte die Tränen nicht zurückhalten. Mit zittriger Stimme bedankte sie sich "bei allen, die an mich glaubten, mich verteidigten und meine Familie unterstützten". Ihr Anwalt Theodore Simon sagte, seine Mandantin habe einen "Marathon-Albtraum" durchgestanden. US-Medien vermuten, dass Amanda Knox nun für einige Zeit von der Bildfläche verschwinden wird, und dann mit einer kompletten Marketing-Kampagne - mit Interviews, Büchern und Filmen - Millionen verdienen wird. Doch damit wäre ihre Privatsphäre für immer dahin. Laut Guardian wollen einige Knox-Unterstützer dem Mädchen ein "normales" Leben ermöglichen. Sie hätten sich bereits diskret nach offenen Stellen für sie erkundigt.



Die 24-jährige Amanda Knox und ihr 27-jähriger Ex-Freund Raffaele Sollecito saßen vier Jahre im Gefängnis von Perugia - wegen des Mordes an ihrer Mitbewohnerin Meredith Kercher. In erster Instanz zu 26 und 25 Jahren Haft verurteilt, wurden sie am Montag in zweiter Instanz freigesprochen. Jetzt überlegt Sollecito, eine Haftentschädigung zu fordern. "Er ist zutiefst mitgenommen, er will niemanden treffen", sagt sein Vater, der Arzt Francesco Sollecito.