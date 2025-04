Die einst mächtigen Gletscher in Österreich könnten angesichts des Klimawandel s laut Experten schon in absehbarer Zeit fast völlig verschwinden.

Um wenigstens einen kleinen Teil der Eismassen zu retten, müsste der Temperatur-Anstieg auf 1,5-Grad begrenzt werden, heißt es in einer Studie eines österreichisch-britischen Forschungsteams, die in der Fachzeitschrift The Cryosphere veröffentlicht wurde.