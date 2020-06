Kleineres Parlament wird großer Hürdenlauf

Wie bis 1971 sollen nach der Wahl (im Herbst 2013) 165 Mandatare im Nationalrat sitzen (derzeit 183). In einer Arbeitsgruppe soll ein Modell ersonnen werden. Das sei nicht leicht, sagt Cap. „Der heutige Nationalrat ist mit dem damaligen arbeitsmäßig nicht vergleichbar. Er hat neue Aufgaben. Wir müssen EU-Richtlinien in Gesetzestexte gießen – ein hoher Aufwand. Und wir wirken umfassend in EU-Angelegenheiten mit. Wir stellen auch den Anspruch, auf Augenhöhe mit der Regierung zu arbeiten, bei der Erstellung von Vorlagen dabei zu sein und eigene zu produzieren.“



Es gebe 40 Ausschüsse „und viel mehr Untersuchungsausschüsse als früher“. Zudem müssten die Abgeordneten in den Wahlkreisen präsent sein („Die Bürger wollen Politiker zum Anfassen“). „All das darf durch die Reduktion der Mandatare nicht verloren gehen. Diese Anforderungen müssen weiter erfüllt werden können.“ So dürften auch „die demokratischen Rechte im Parlament, etwa die Minderheitenrechte, nicht eingeschränkt werden“. Und: „Persönlichkeitswahlrechtselemente muss es weiter geben, vielleicht sogar mehr.“ Cap sieht aber auch „die Chance, Defizite zu beseitigen. Wir sollten mehr materielle und organisatorische Möglichkeiten bekommen. Die sind im europäischen Vergleich gering.“ Er verweist auf den deutschen Bundestag. „Dort hat ein Abgeordneter 14.712 Euro monatlich für Mitarbeiter und 4029 Euro für sein Wahlkreis-Büro. Bei uns sind es in Summe 2411 Euro.“