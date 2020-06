Klasnic-Kommission: 8 Millionen € für Opfer

„Missbrauch ist das falsche Wort dafür, was passiert ist. Es handelte sich um sexuelle Gewalt hinter verschlossenen Türen“, sagte die Psychologin Brigitte Lueger-Schuster. Die Ursachen dafür ortet die Kommission in geschlossenen Systemen (in Kirche oder staatlichen Heimen), im Missbrauch von Autoritätsverhältnissen und einer unzureichenden Ausbildung der Erzieher und Priester. „Das Sittenbild der Institutionen ist jedenfalls verheerend“, befand Kommissionsmitglied Kurt Scholz.



Dass 40 missbrauchsverdächtige Geistliche noch immer im Amt seien, konnte Richterin Caroline List nicht bestätigen: „Wir zeigen alle Fälle bei der Staatsanwaltschaft an und geben die Namen der mutmaßlichen Täter an die Diözesen weiter.“