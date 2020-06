Klagenfurt: Rauchverbot im Freibad?

Zigarettenstummel seien nicht nur ein Ärgernis, sondern auch eine Belastung für Mensch und Natur, stellt der Klagenfurter Grün-Gemeinderat Reinhold Gasper klar: "Auch in den Strandbädern werden die Tschick-Reste achtlos weggeworfen – in die Wiese oder ins Wasser. Schwimmt man unter einem Steg hindurch, tanzt einem der Stummel im Wasser vor der Nase herum."

Dieser Unart will er Einhalt gebieten. Deshalb fordert der Grün-Mandatar: "Als erster Schritt soll ein Rauchverbot auf den Badestegen verhängt und das auch rigoros umgesetzt werden." Danach könnte das Qualmen in Freibädern überhaupt untersagt werden: "Wenn nicht, sollen Gäste das Bad boykottieren." Und scherzhaft fügt Gasper an: "Rauchen ja, aber nur unter Wasser."

Dass dies einem Rauchverbot im Freien gleichkäme, ist Gasper bewusst, aber: "Die gesundheitlichen Schäden durch Rauchen für Menschen sind bekannt, aber dass ein einziger Stummel etwa 4000 Schadstoffe enthält, 60 Liter Wasser verseuchen kann, sich erst nach fünf Jahren auflöst und sich sogar in den Innereien von Tieren wie Vögeln und Fischen wiederfindet, hat mich entsetzt."