Kinder vor dem Fernseher fixiert

Auch bei zwei anderen Kindern würde laut der Gutachterin „jeder Laie erkennen, dass sie nicht altersentsprechend entwickelt sind“. Der Kindesmutter bescheinigte sie „absolute Erziehungsunfähigkeit“, die 24-Jährige habe „einen infantilen Eindruck hinterlassen“ und könne kindliche Bedürfnisse nicht erkennen. Ihr Ehemann und die Großmutter hingegen wirkten auf die Sachverständige keineswegs intellektuell minder befähigt. Die dominante Person in der in Wien-Ottakring wohnhaften Familie mit Migrationshintergrund war die 53-jährige Großmutter. Deren Erziehungsmaßnahmen waren aber „zweifelsfrei nicht am Kindeswohl orientiert“.

Dem Richter reichte das alles nicht für eine Verurteilung. Die Staatsanwältin hatte vergeblich plädiert: „Es gibt zahlreiche Familien, wo es so zugeht. Dass das in Ordnung sein könnte, kann unmöglich ein Zeichen der Republik Österreich sein.“ So kann man sich irren.