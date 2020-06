Kind entführt: Vater will sich stellen

Das Haager Kindesentführungsübereinkommen (HKÜ) soll genau diesen Fall verhindern: Dass es in zwei Ländern einander widersprechende Sorgerechtsentscheidungen für dasselbe Kind gibt, wie im Fall Oliver. Und es soll dafür sorgen, dass das Kind im "Ursprungsland" (also am letzten Aufenthaltsort) bleibt bzw. nach einer Entführung dorthin zurückkommt. Aber erstens wurde es – wie z. B. von Dänemark – nicht von allen EU-Staaten ratifiziert. Zweitens kümmert es sich weder um die momentane Situation des Kindes, noch berücksichtigt es Gewaltanwendungen gegen die Mutter, wie Andrea Brem von den Wiener Frauenhäusern kritisiert. Und drittens nehmen die Fälle zu, in denen Länder außerhalb der EU involviert sind, wie etwa Tschetschenien. Dort entscheidet dann auch noch der Ältestenrat im Dorf mit "und alle Rechtsmittel sind überhaupt obsolet" ( Brem).Die Mütter (mitunter auch Väter), die nach einer Kindesentführung allein zurückbleiben oder die mit ihrem Kind nach Österreich geflüchtet sind, werden laut Brem finanziell ausgeblutet. Sie brauchen einen Anwalt hier und einen im Ausland, müssen an mehreren Fronten immer härter kämpfen.Eine Niederösterreicherin floh mit ihrer Tochter Ana 2008 vor dem gewalttätigen Mann aus Spanien in die Heimat. Nach dem HKÜ müsste sie Ana zurückschicken. Inzwischen ist das Mädchen fast 12 und darf bleiben. Aber die Mutter wurde in Spanien zu acht Monaten unbedingter Haft verurteilt.Ein Italiener schickte der vor ihm geflüchteten Mutter seiner Tochter zur Einschüchterung das Video der Obduktion einer Frauenleiche. Aber gegen sie wurde in Italien wegen Entführung ein Strafverfahren eingeleitet.