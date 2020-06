KHGs Lebensstil: Mondäne Wohnsitze, Capri-Trips, Designer-Klamotten

Karl-Heinz Grasser hat in seiner Karriere viel Geld verdient. Aber Karl-Heinz Grasser hat auch einen aufwendigen Lebensstil. Man denke nur an die mondänen Wohnsitze in Wien, Kitzbühel und am Wörthersee. KHG jettet mit Gattin Fiona häufig nach Capri, trägt Designer-Klamotten und speist gerne in Spitzenrestaurants.

Das Penthouse in der Wiener Innenstadt ist zwar gemietet, Grasser hat aber viel Geld in die pompöse Immobilie in der Babenberger Straße investiert. Finanziert wurde der Ausbau offenbar mit einem 3,7-Millionen-Euro Darlehen, das Grasser über seine Firmen- und Stiftungskonstruktion in Liechtenstein bekommen hat. Die Luxus-Bleibe soll – wie berichtet – bald auf den Markt kommen. Angeblich will Grasser eine Invest-Ablöse von vier bis fünf Millionen Euro.

Komplex ist auch das Kauf- und Mietkonstrukt rund um die Wörthersee-Villa, die Grasser gemietet hat. Das Anwesen gehört einer Firma namens SMW OG, an der Grasser und sein Wahlonkel Burkard G. beteiligt sein sollen. In den Kauf war offenbar auch eine Stiftungstochter involviert.

Laut dem in News veröffentlichten Steuerakt erscheinen der Finanz "die Darlehensgewährung" (für das Penthouse) sowie "die gesamte Gebarung des Erwerbes und Vermietung" des Kärntner Anwesens "aufklärungsbedürftig".

Gemietet ist auch der Unterhirzinger Hof in Kitzbühel. Was KHG und seine Kristall-Lady dort berappen, ist nicht bekannt. Kein Mietzins fällt auf Capri an. Das Anwesen gehört Fionas Mutter.