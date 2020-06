Keppeln über Heer, Fußball, Stenzel

Im Jänner darf darüber abgestimmt werden, ob 18-Jährige auch weiterhin in grüne Heeresuniformen schlüpfen müssen. Die Grün-Weißen wiederum sind aus ihrem griechischen Abenteuer mit einem blauen Auge davon gekommen. Und in der City hat die schwarze Bezirkschefin ihr grünes Herz entdeckt und lässt sich an Bäume binden, die der Motorsäge – angeblich für Radwege – zum Opfer fallen sollen.