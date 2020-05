Kein Platz für Chaos

Ordnung im Kinderzimmer ist für viele Eltern oft nur ein Wunschtraum. Schon der Satz: "Räum endlich dein Zimmer auf!" führt nicht selten zu Konflikten. Wie werden Eltern, zusammen mit den Kindern, Herren über das Chaos? "Eltern sind das Vorbild und sollten begleitend wirken und das Kind unterstützen", rät KURIER-Familycoach Martina Leibovici-Mühlberger.



Nicola Schnögass und Alexandra Schnögass-Mück sind als Architektinnen tätig und haben sich mit ihrem Geschäft "Die Raumelfen" selbstständig gemacht. "Ein Kind spielt meist nur mit Dingen, die es auch sehen kann", weiß Nicola Schnögass aus Erfahrung. Daher rät sie zu einer Mischung aus offenen und geschlossenen Ordnungselementen. "Wir raten Kunden davon ab, Dinge die im Alltag oft gebraucht werden, wegzuräumen oder an zu hoher Stelle zu verstauen, denn das Kind sollte wichtige Sachen in Augenhöhe finden können." Eltern können ihr Kind auf dem Weg zur Selbstständigkeit in Sachen Ordnung unterstützen, in dem sie ihm zeigen, wie das Zimmer "funktioniert" und ihnen einen Ordnungssinn vorleben.



Ab dem dritten Lebensjahr lernen Kinder, "ihr Zimmer zu verwalten", sagt Alexandra Schnögass. Erwachsene müssen versuchen, mit den Augen eines Kindes zu sehen, und den Raum auch nach diesen individuellen Bedürfnissen zu gestalten.



"Lustige Vorhänge für Kinder und Betten mit integrierten Laden kommen bei unseren Kunden am Besten an", erzählt kika-Einrichtungsberaterin Sabine Gast. "Clevere Regalsysteme und Spielboxen liegen im Trend und bieten genügend Stauraum", erklärt sie. "Wichtig beim Thema Ordnung ist nur, das Kind nicht mit Spielzeug zu überfordern", sagt Leibovici-Mühlberger. Wenn es zu viele Sachen gibt, überlastet es das Kind, und am Ende wird alles in der Gegend verstreut herumliegen. "Von Rutschen raten wir ab, sie verbrauchen viel Platz und das Interesse des Kindes dafür nimmt meist schnell ab", meinen die Architektinnen.