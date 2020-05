Kartnig-Prozess: Ankläger soll rausgekickt werden

Winklhofers Konter: "Sie verstehen die Anklage nicht... Sie reiten einen Verein in den größten Konkurs. Sie sind dafür mitverantwortlich. Sie wollten keine Lohnsteuern zahlen, aber die Prämien für Versicherungen kassieren."



Richter Karl Buchgraber lächelte milde: Der Angeklagte solle eben Dampf ablassen. Später verhallte eine Belehrung zur Beruhigung. Vollprofi Soyer witterte seine Chance. Er wollte schon im Vorverfahren den Prozess aus Graz wegbringen.



Erst am 24. Oktober geht's weiter, für 28. sind die Urteile geplant. Am 27. feiert Kartnig seinen 60er - im Gericht bei den Schlussplädoyers.