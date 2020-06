Justiz will Sextäter via Satellit überwachen

Die Ministerin ist gerade in Spanien, das als erstes Land diese GPS-Variante in Betrieb hat, und lässt sich über die positiven Er­fahrungen berichten. Zum KURIER sagt Karl: "Ich kann mir die Einführung solcher GPS-Fußfesseln für Sexualstraftäter in Österreich vorstellen und habe meine Mitarbeiter beauftragt, rasch die technischen Grundlagen dafür zu schaffen."

Dass die Überwachung mit GPS auch hierzulande technisch funktioniert, wurde in einem sechsmonatigen Probebetrieb in der Justiz­anstalt Graz-Karlau bereits festgestellt. Sechs Gefangene im gelockerten Vollzug be­kamen die Fußfessel angepasst und zusätzlich ein Gerät zum Einstecken, das wie ein Handy aussieht. Es ortet den Fußfessel-Träger auf den Meter genau und sendet Alarm aus, wenn er von vorher festgelegten Wegen abweicht. Das System könnte ab Oktober im Echtbetrieb laufen.