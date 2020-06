Joachim Gauck: Ein Pastor von Welt

Bis zu seiner ersten Präsidentschafts-Kandidatur verdingte sich Gauck als Buchautor, TV-Journalist und gerne geladener Festredner. Das ehemals aktive Mitglied des "Bündnis 90" war bereits 1993 - anlässlich der Fusion mit den Grünen - aus der Partei ausgetreten und konnte sich auch in den Jahren danach nie als mit dem Schlagwort "Politiker" identifizieren.

Genau aus dieser Distanz erklärt sich womöglich seine Popularität, weit über Partei- und Konfessionsgrenzen hinaus. Der Spiegel sieht in ihm sogar einen "Wanderprediger der deutschen Demokratie". Gauck als Bundespräsident lässt ein radikales Alternativprogramm zu seinen Vorgängern - dem "angepassten" Horst Köhler und dem "Adabei" Christian Wulff - erwarten. Genau darüber scheint sich Angela Merkel - die beiden kennen und schätzen einander bereits seit Jahren - im Klaren zu sein, genau deshalb dürfte sich Merkel so lange gegen Gauck als Präsident ausgesprochen haben.

Gauck wird ein aktiver Bundespräsident sein. Wenn er etwas zu sagen hat, wird er damit - wie schon in seinem bisherigen Leben - nicht hinter dem Berg halten. Etwaigen Missgriffen in seiner Wortwahl oder einer möglich zu heftig geübten Kritik, baute er bereits in seiner ersten "Antrittsrede" vor: Man möge ihm erste Fehler verzeihen, zumal er ja kein "Supermann und fehlerloser Mensch" sein.