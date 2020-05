Jahrhundert-Hochwasser im Werbefilm

Die SPÖ Tirol spricht sich – im Gegensatz zu den Landesparteien in der Steiermark oder in Salzburg – für ein Berufsheer Freiwilliger aus. Darabos griff den von der ÖVP viel zitierten Katastrophenschutz an. Dafür stünden bei seinem Modell ständig 23.000 Soldaten zur Verfügung. „Mit dieser Anzahl sind wir auch für Jahrhundertereignisse bestens gerüstet“, sagte der Minister.

Niederösterreichs ÖVP-Landeshauptmann Erwin Pröll – ein Wehrpflicht-Befürworter – hat am Freitag am Rande einer Klausur seines Regierungsteams dazu aufgerufen, sich an der Volksbefragung zu beteiligen.

