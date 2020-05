Inserat-losigkeit

Als Anregung für Aufregung bietet sich die Nummer 1 (im Staat und im Netz) an: Der Bundeskanzler - oder, laut Ralf Tometschek via " Twitter", Inseratenabkanzler Faymann. In 2304 Beiträgen (siehe Ranking unten) stand "der Werner" all den Postern, Bloggern und Chattern kaum jemals ferner ...



So vermutet ein Berti Gaston auf kurier.at: Kein U-Ausschuss? Na, klar, eine Krähe hackt ja der anderen kein Auge aus! Und Charly Halbauer "leitartikelt" via " Facebook": ... und immer mehr stellt sich raus, wo und wie unsere Steuergelder verschwinden ... Bitteres Resümee: Deshalb brauchen wir auch immer neue Steuern. Wie wird mir schlecht - dieser Sumpf ist so tief. Was kommt als Nächstes? Nun: Scheibner pirscht sich ran. Der Eurofighter und "Fighter um Euros" holt virtuell stark auf: +1245 % Ärger!