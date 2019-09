Zwischen "Freiheitliche for Future", "Haßprediger" & "Staatsfeind"

„Erzählung & Einzelfälle“

Norbert Hofer spricht über Minuten über "Einzelfälle". Nicht jene der FPÖ natürlich, sondern jene anderer Parteien. Er erinnert an das Dosenschießen einer SPÖ (Dosen zeigten Konterfeis der ÖVP-FPÖ-Regierung). Doch seine Geschichten kommen nicht an. Die Reihen lichten sich nach 20 Minuten seiner Rede langsam aber deutlich. Nur bei Versatzstücken seiner Rede, die Stichworte wie "Staatsbürgerschaft", "Mindestsicherung" oder "Gerechtigkeit" beinhalten, scheint das Publikum kurz aufmerksam und hellhörig zu werden. Im Gegensatz zu Herbert Kickl, der die Menge von Minute Eins an auf seiner Seite hatte, zieht Hofer, die Nummer Eins der Freiheitlichen, an diesem Freitagabend bei den Schaulustigen weit weniger. Er ist sichtlich müde und nachweislich ob einer Grippe nicht fit.

Die Pflegeproblematik in Österreich anzusprechen kommt am Viktor-Adler-Markt nicht an, sondern eher einer Themenverfehlung gleich. "Wie sich das Land verändert sieht man in Wien", so Hofer und erzählt über Schulbücher, die Allah zum Inhalt haben. "Der Islam ist nicht Teil unserer Geschichte." Kurzer Applaus ehe er weiterspricht. Bezeichnete sich Kickl zuvor als "Haßprediger" ist jetzt von islamischen "Haßpredigern" die Rede.