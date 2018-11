Zwei Wege zum neuen Familienbonus

„Eltern bestimmen dabei selbst, ob sie den Familienbonus Plus monatlich oder am Jahresende in Anspruch nehmen. Egal wie, das Finanzamt stellt sicher, dass die Entscheidung schnell und unbürokratisch umgesetzt wird“, betont Finanzminister Hartwig Löger ( ÖVP).

Der Familienbonus wurde Anfang Juli beschlossen und wird von Türkis-Blau als „Meilenstein“ und „größte Familienentlastung aller Zeiten“ gefeiert. 950.000 Familien und 1,6 Millionen Kinder würden dadurch entlastet. Kritiker wie SPÖ und Liste Pilz bemängeln freilich die soziale Treffsicherheit der Maßnahme. Ihrer Ansicht nach profitieren mittlere und höhere Einkommen weit mehr als Geringverdiener.