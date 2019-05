Zukunft des Kanzlers überschattet Angelobung

Sie waren noch gar nicht angelobt, da kursierte für die neuen Minister ein vergleichsweise uncharmanter Name: „Marionettenminister“, wurden die vier Neuen in den Oppositionsreihen genannt. Und das lag vor allem daran, was an diesem denkwürdigen Mittwoch in Wien alles passiert war.

Zunächst einmal wurde bekannt, dass ÖVP-Finanzminister Hartwig Löger auch Vizekanzler wird; dann sickerte durch, dass die Kabinettschefs und Sprecher der vier neuen Minister durchwegs von der ÖVP gestellt werden.

„Es ist beschämend, dass Sebastian Kurz die Ersatzminister zu Marionetten degradiert. Jeder und jedem der Ersatzminister wurden türkise Aufpasser und Sachwalter aus den türkisen Kabinetten vor die Nase gesetzt“, wetterte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda.

Die Expertenregierung? Für Drozda ist sie ein „ Täuschungsmanöver“. Und nicht nur für ihn. In der SPÖ hat sich die Lesart durchgesetzt, dass der türkise Kanzler nichts dazu beigetragen hat, Vertrauen aufzubauen.

„Er hat uns knapp mitgeteilt, was er bei der Minister-Ernennung tun wird. Ernsthafte Gespräche kann man das nicht nennen, das war eine knappe Nachricht“, zürnt ein roter Stratege.