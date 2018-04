Zuerst Kern, jetzt Kurz: Kanzlerhilfe beim Geschäft am Golf

Anklänge von innenpolitischen Dauerbrennern begleiten Kanzler Sebastian Kurz auch auf Auslandsreisen. So kämpfte Kurz am Sonntag in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate, VAE), wo er sich um die Vertiefung der Wirtschaftsbeziehungen bemühte, gegen hohe Steuern.

Das kommt so: Eine neue Zuckersteuer am Golf und in Saudi-Arabien verhagelt das Geschäft von zwei heimischen Paradebetrieben. Werden zuckerhaltige Getränke mit Kohlensäure versetzt, beträgt die Steuer 50 Prozent. Ist es gar ein Energydrink, dem streng religiöse Kreise berauschende Wirkungen nachsagen und daher verteufeln, beträgt die Steuer 100 Prozent. Die Firmen Rauch und Red Bull sehen ihr Geschäft in der Golf-Region deshalb massiv gefährdet.

Kurz sagte vor dem Treffen mit Kronprinz Scheich Khalifa Mohammed bin Zayed al-Nahyan: „Wir werden hier sehr warmherzig empfangen, aber es gibt auch Themen mit Luft nach oben. Das reicht von der Zuckersteuer bis hin zu der einen oder anderen nicht bezahlten Rechnung.“

Österreichische Firmen von der OMV bis Vamed sind in den VAE stark engagiert.

Der Ölpreisverfall in den letzten Jahren hinterließ tiefe Spuren. Nun hat sich der Ölpreis erholt und auch bisher nicht vertretene Firmen wie die Signa Holding von René Benko wollen mit den Scheichs ins Geschäft kommen. Der Abu Dhabi-Staatsfonds Mubadala ist rund 280 Milliarden Dollar schwer und will in Immobilien in Europa investieren – auch in Österreich, freut sich Signa-Chef Christoph Stadlhuber.

Die Erfolge der zweitägigen Stippvisite lassen sich sehen: Die OMV setzte mit dem Erwerb von 20 Prozent an zwei Ölfeldern einen echten „Meilenstein“. Kostenpunkt: 1,5 Milliarden Dollar. Doch OMV-Chef Rainer Seele, der die guten politischen Beziehungen zwischen beiden Ländern und die „Unterstützung der Politik“ in Form zweier Kanzlerbesuche in einem Jahr ausdrücklich lobte, will in Abu Dhabi weiter investieren. Eine Raffinerie könnte es werden – für mehrere Milliarden.