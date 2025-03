Wien-Bürgermeister Ludwig in der ZiB2: "Leugne Probleme nicht"

Laut aktuellen Prognosen dürfte die SPÖ erneut als Wahlsieger hervorgehen. Am Montagabend stellte sich Bürgermeister Ludwig den Fragen von Armin Wolf in der ZiB2.

Enormes Budgetdefizit aufgrund "Bündel an Herausforderungen"

Das Budgetdefizit Wiens beträgt aktuell 3,8 Milliarden Euro – 15-mal so viel wie zu Beginn von Michael Ludwigs Amtszeit im Jahr 2018. Der Bürgermeister erklärt die enorme Steigerung mit einem "Bündel an Herausforderungen" in den vergangenen Jahren. Dennoch hebt er hervor: "Wien war in den letzten zwei Jahren das einzige Bundesland mit einem Wirtschaftswachstum" – und betont, dass er "entsprechende Schritte" setze.

Ein weiteres Problem ist die hohe Arbeitslosenrate: In Wien liegt sie rund 50 Prozent über dem bundesweiten Schnitt. Ludwig argumentiert, dass der Wiener Arbeitsmarkt weit über die Stadtgrenzen hinausreiche. Auch strukturelle Faktoren wie Migration und Asyl wurden als Ursachen angeführt.