SPÖ-Minister Marterbauer: "Das ist schlecht, das ist zu viel Geld"

Am Dienstag war es soweit: Die EU-Finanzminister haben bei ihrem Treffen in Brüssel offiziell die Eröffnung eines EU-Defizitverfahrens gegen Österreich beschlossen. Der Rat folgt damit der Empfehlung der EU-Kommission. Auch der heimische Fiskalstrukturplan wurde final gebilligt. Er zeigt die Maßnahmen und Reformen auf, um das Budgetdefizit wieder unter die erlaubte 3-Prozent-Grenze zu bringen.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) zeigte sich vor dem Rat optimistisch: Österreich sei "auf sehr gutem Weg, plangemäß das Defizit abzubauen". Am Dienstag-Abend war er dann auch zu Gast in der ZiB2.

Marterbauer betonte erneut, dass man das hohe Defizit und die hohen Staatsschulden von Türkis-Grün geerbt habe: "Wir bemühen uns jetzt, das zu sanieren." Man gebe sich in der Regierung deshalb gelassen, weil man faktenbasiert sein wolle, aber auch eine gewisse Zuversicht verbreiten will.

"Denn die Dinge sind ja machbar", so Marterbauer: "Österreich ist eines der reichsten Länder der Welt, steht wirtschaftlich und sozial am besten da in der gesamten Welt und wir schaffen das natürlich, aber die Anstrengungen sind schon ziemlich fordernd." Warum der Staat dann heuer um 8 Milliarden mehr ausgebe als im letzten Jahr, obwohl man sparen müsse?