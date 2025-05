Der Freispruch für Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz in der Causa Falschaussage hat in Österreich hohe Wellen geschlagen. Im ZiB2-Studio sprach Margit Laufer mit Robert Kert, Vorstand des Instituts für Wirtschaftsstrafrecht an der WU Wien, über die rechtlichen Hintergründe und die politische Dimension des Urteils.

Schon vor über einem Jahr hatte Kert das erstinstanzliche Urteil – die Verurteilung von Sebastian Kurz – als juristisch nachvollziehbar eingeschätzt. Nun hat das Oberlandesgericht (OLG) Wien dieses Urteil aufgehoben. Ein Irrtum? „Ich würde sagen, das Entscheidende ist, wie man diese Aussage im Gesamtkontext beurteilt“, so Kert. Das OLG habe sich das Video der Aussage genau angesehen und sei zur Schlussfolgerung gekommen, dass keine falsche Aussage vorlag – nicht, weil Kurz nicht involviert war, sondern weil seine Antwort („Ja“) keine weitere Nachfrage provozierte und daher nicht als irreführend zu bewerten sei.