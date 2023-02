Zentralmatura soll 2024 schon Ende April beginnen

2024 folgt dann am 30. April die schriftliche Pr├╝fung im Fach Deutsch, bevor es nach dem Staatsfeiertag (1. Mai) am 2. Mai mit Mathematik weitergeht. Nach einem langen Wochenende Pr├╝fungspause geht es dann am 7. (Englisch) und 8. Mai (Franz├Âsisch) weiter, bevor Christi Himmelfahrt erneut f├╝r ein langes Wochenende und eine Maturapause sorgt. Abgeschlossen werden sollen die Pr├╝fungen dann am 13. (Italienisch) und 14. Mai (Spanisch bzw. Minderheitensprachen).

Im Jahr darauf soll es dann deutlich kompakter werden: Gleich nach dem Start am 6. Mai 2025 folgen die schriftlichen Pr├╝fungen in Deutsch (7. Mai), Mathe (8. Mai) und Englisch (9. Mai). Nach dem Wochenende geht es ebenfalls im Tagestakt weiter: Am 12. Mai wird Franz├Âsisch abgepr├╝ft, am 13. Mai Spanisch sowie die Minderheitensprachen und am 14. Mai Italienisch.