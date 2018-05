Zeitschrift "Aula" verunglimpft Cesar Sampson als "ORF-Quotenmohr"

Nachdem in der FPÖ-nahestehenden Zeitschrift "Aula" (Mai-Ausgabe) der österreichische Songcontest-Teilnehmer Cesar Sampson als "ORF-Quotenmohr" bezeichnet wurde, kommt nun Kritik von FPÖ-Klubobmann Walter Rosenkranz. "Dieser Sager ist indiskutabel", sagte Rosenkranz im Ö1-Morgenjournal.

Die Aula gilt als rechtsextreme Zeitung und sie erscheint im FPÖ-Umfeld. Heißt, Freiheitliche schreiben Artikel und die FPÖ unterstützte die Aula in der Vergangenheit mit Inseraten. Vor kurzem hatte FPÖ-Chef Strache angekündigt, dass damit nun endgültig Schluss sein soll. Die "Freiheitlichen Akademikerverbände" Kärnten sowie Wien, Niederösterreich, Burgenland wollen sich aus der rechtsradikalen Zeitschrift "Aula" zurückziehen. So das Ö1-Morgenjournal am Donnerstag. Damit reagieren auch die FP-nahen Verbände auf das Bemühen der Partei, sich von der Zeitschrift abzugrenzen.