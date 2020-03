Zadić zu Aktenleaks: "Darf nicht passieren"

Neben einigen Oppositionsanträgen, etwa zu Gewalt im Netz oder der Ehe für alle, beschäftigte auch das „Sorgenkind“ Justizbudget den Ausschuss. Denn darin klafft derzeit eine Lücke von mindesten 90 Millionen Euro, wie Zadić Vorgänger, Clemens Jabloner, in seinem Wahrnehmungsbericht festgehalten hatte. Die SPÖ fordert gar ein Plus von 250 Millionen für die Justiz, „zur Aufrechterhaltung eines funktionierenden Rechtsstaates“, wie es in dem eingebrachten Entschließungsantrag heißt. Dieser wurde mit den Stimmen von Türkis-Grün vertagt, da bereits Gespräche geführt würden.

Zadić hatte im Vorfeld angekündigt, „bestens vorbereitet in die Budgetverhandlungen zu gehen“.