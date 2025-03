"Wo woar mei Leistung" - Warum uns die Causa Buwog wieder beschäftigt

Ein Immobilien-Deal aus 2004 beschäftigt wieder die Gerichte. Muss Karl-Heinz Grasser in Haft? Was steckt hinter dem "Schwiegermutter-Geld" und was steht im über 1000 seitigen Urteil?