Bachmayer: "Es kommt ein digitales Biedermeier"

Weil es dann für uns alle billiger wird.

Ja, aber nach dem Prinzip der Kostenwahrheit muss man vermuten, dass sich eine Rückholung von Produktionsstätten rechnen würde. Die Lohnkosten gleichen sich ja ohnehin schon an. Wir sollten mehr heimische Produkte kaufen.

Aber der Konsument schaut in der Kaufentscheidung halt auf das Preisschild und nicht auf eine ökonomische Gesamtrechnung.

Ja, das wissen wir auch aus unseren Umfragen. Alle wollen Bio-Fleisch kaufen, aber die Kaufstatistiken der Supermärkte sagen dann ganz was anderes. Diese Konsumkultur könnte sich ändern. Quasi eine Bewusstseinsveränderung von unten nach oben.

Wir reisen gerne, fahren viel herum, Dienstreisen, Kongresse. Glauben Sie, dass sich der Mensch wirklich ändert?

Das glaube ich schon, sicher nicht in allen Belangen, das war auch nach der Finanzkrise 2008 nicht so. Aber die haben wir nur im Geldbörsel gespürt. Jetzt geht es um andere Werte. wir lernen durch das Zuhausebleiben wieder ganz andere Aspekte kennen – ich sag nur „Halbe-Halbe“ in der Familienarbeit.

Glauben Sie, dass sich im großen Wertegefüge etwas verschiebt?

Ich glaube daran in kleinen Schritten. Nicht nur wegen Corona. Auch Klimaschutz und soziale Fragen waren doch schon zuvor ein großes Thema. Weniger Fernreisen, mehr Familie und Freizeit, vielleicht kommt ein digitales Biedermeier.

Davor graut aber vielleicht vielen.

Ja, das kann gut sein. Weil es teilweise Rückzug aus der Öffentlichkeit bedeutet. Aber wir rücken dadurch in vielerlei Hinsicht wieder enger zusammen. Vielleicht gibt es ja Ende 2020 sogar eine höhere Geburtenquote.

Halten Sie sich streng an die Vorgaben, oder schummeln Sie und treffen Freunde?

Nein, nicht wegen der strikten Anweisungen der Regierung sondern jenen meiner Frau.