Wohnschirm und Schulstartaktionen werden um 3 Jahre verlängert

Die Regierungskoalition aus ÖVP, SPÖ und Neos will den Wohnschirm sowie die Schulstartaktionen um drei weitere Jahre verlängern. Beide Sozialmaßnahmen wären mit Ende 2026 ausgelaufen und sollen nun bis Ende 2029 gelten. Das geht aus einem Gesetzesentwurf hervor, der vergangenen Mittwoch in Begutachtung geschickt worden ist. Die Krone (Montagausgabe) berichtete zuerst darüber.

Die Auswirkungen auf das Budget durch die beiden Programme beziffert das Sozialministerium von Ministerin Korinna Schumann (SPÖ) in einer Folgenabschätzung mit 43 Millionen Euro jährlich, über die drei Jahre 2027-29 in Summe also 129 Mio. Euro. Die Begutachtungsfrist für das Gesetz, mit dem die Maßnahmen verlängert werden sollen, endet am 9. April.