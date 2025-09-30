Wohnschirm: Wie viele Menschen die Hilfsleistung benötigen

Das Sozialministerium hat am Dienstag seine Evaluierung zum "Wohnschirm" präsentiert. Das Programm soll Wohnungslosigkeit verhindern bzw. beenden. "Der Wohnschirm ist ein erfolgreiches Modell", sagte die zuständige Ministerin Korinna Schumann (SPÖ). Die Evaluierung wurde von der Wirtschaftsuni Wien durchgeführt und stützt diesen Befund. Die Zielgruppe der armutsbetroffenen Menschen werde gut erreicht und unterstützt. "Wohnen ist ein Grundrecht und eine zentrale soziale Frage", betonte Schumann bei der Pressekonferenz. "Niemand soll seine Wohnung verlieren, niemand dauerhaft wohnungslos bleiben." Rund 20.000 Personen seien in Österreich zuletzt als obdachlos registriert gewesen, die Dunkelziffer sei aber höher. Rund eine Million Menschen empfänden zudem ihre Wohnkosten als Belastung. Schumann: "Notlagen lassen sich nie vollständig verhindern, daher braucht es diese Hilfe."

Hilfsprogramm mit drei Teilen Der "Wohnschirm" setzt sich aus drei Bereichen zusammen. Im Bereich "Miete" hat es bis Ende August 2025 15.632 bewilligte Anträge gegeben. 14.184 davon für Wohnungssicherung, 1.448 für einen Wohnungswechsel. Für Schumann eine "beeindruckende Zahl". Besonders profitieren Frauen vom Programm, rund 53 Prozent der unterstützten Erwachsenen sind weiblich. Insgesamt haben 35.679 Personen Hilfe erhalten. Beim "Housing First" werden wohnungslose Menschen in ein neues Zuhause begleitet. Seit Oktober 2024 gab es 1.169 bewilligte Anträge, 766 wurden unterstützt. Der "Wohnschirm Energie" hilft bei der Vermeidung von Energieabschaltungen. Aktuell erhalten bundesweit rund 120 Haushalte monatliche Unterstützung. Zudem gibt es 80 regionale Beratungsstellen, die Menschen in Notlagen begleiten.

"Prävention billiger als Obdachlosigkeit" Untersuchungsleiter Christian Grünhaus von der WU unterstrich die ökonomischen und sozialen Vorteile des "Wohnschirms". Die Evaluierung zeige, dass besonders die Zielgruppe der armutsbetroffenen Menschen sehr gut erreicht werde. Diese bewerten zudem die angebotenen Beratungen als gut. 92 Prozent gaben an, sie hätten ohne die Unterstützung Schwierigkeiten bei einem Wohnungsverlust bekommen. Für die Analyse wurden zwei Wellen von Befragungen von Betroffenen ausgewertet. 688 bzw. 1.012 Personen antworteten zwischen 2022 und 2024. Michael Häupl, Präsident der Volkshilfe Wien, hob ebenfalls die Erfolge des "Wohnschirms" hervor: "Delogierungsprävention ist billiger als Obdachlosigkeit." In politischen Diskussionen sei das oft nicht selbstverständlich, daher sei es wichtig, Daten zur Argumentation zu haben, so der ehemalige Wiener Bürgermeister (SPÖ). Die Volkshilfe Wien organisiert die bundesweite Abwicklung von "Wohnschirm Miete" und "Energie".