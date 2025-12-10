Wohlfahrtsfonds: Beiträge der Wiener Ärzte werden gesenkt

Er ist gesetzlich festgeschrieben, dient als Altersvorsorge für Ärzte und deren Hinterbliebenen und ist seit Langem in seiner Sinnhaftigkeit umstritten: Der Wohlfahrtsfonds der Länder-Ärztekammern, der über verpflichtende Beiträge der Ärzte finanziert wird.

Immer wieder für Kontroversen sorgt insbesondere der Wohlfahrtsfonds der Wiener Ärztekammer, der mit Ende 2023 über ein beachtliches Volumen von 1,5 Milliarden Euro verfügte. Veranlagt in Aktien und in innerstädtischen Immobilien. Darunter so renommierte wie der Grabenhof und das früher zur Signa Holding gehörende Meinl-Haus in bester Innenstadt-Lage.

Interne Umfragen zeigen eine beachtliche Unzufriedenheit mit dem Wohlfahrtsfonds, kritisiert werden vor allem die Pflichtmitgliedschaft und die hohen Beiträge, denen aus der Sicht vieler Ärzte zu wenig Leistungen gegenüber stehen würden.

Tatsächlich müssen Ärzte bis zu 14 Prozent ihres Bruttogehalts an den Wohlfahrtsfonds abliefern.