Bezügediskussion könnte Ärztekammer-Vizepräsident Mayer Posten kosten

Jüngste Medienberichte über seine hohen Bezüge könnten Harald Mayer seinen Posten als Obmann der Bundeskurie der angestellten Ärzte und Vizepräsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) kosten. Bei der Kuriensitzung der ÖÄK nächsten Donnerstag erwartet ihn ein Misstrauensantrag aus der Kammer Niederösterreich, wurde der APA am Sonntag ein Onlinebericht der Presse bestätigt. Die Begründung: Sein Verhalten sei geeignet, dem Image der Ärzte und ihrer Vertreter zu schaden.

Mayer, der auch Vizepräsident und Kurienobmann der angestellten Ärzte der Ärztekammer für Oberösterreich ist, soll laut einem Bericht des "Falter" von Ende November über Jahre hinweg auf Gesamtbezüge (Gehalt plus Zahlungen aus beiden Kammern) von rund 26.000 Euro pro Monat gekommen sein. Für seine Dienstreisen von Schärding nach Wien bis zu zweimal pro Woche soll er ein Taxi statt den Zug genutzt haben. Für eine Abwahl des 65-Jährigen, dessen Amtszeit in der Kammer Oberösterreich Ende des Jahres bzw. mit März auch in der ÖÄK ohnehin regulär enden würde, wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig.