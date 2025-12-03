Gesundheitsradar: Ärztekammer sieht sich durch ÖGK-Studie bestätigt

Zeit haben: Nichts ist den Patienten im Gesundheitssystem nur annähernd so wichtig wie das. Und nachdem der "Gesundheitsradar" der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) genau das, nämlich die Bedeutung des Faktors Zeit, als zentrales Ergebnis herausgearbeitet hat, meldet sich nun die Ärztekammer zu Wort: Die Ergebnisse des Gesundheitsradars würden, so die Wiener Kammer, die Ergebnisse des eigenen Gesundheitsinfrastrukturreports 2025 bestätigen, wonach Ärztinnen und Ärzte unter enormem Zeitdruck stehen.

„Die Bevölkerung wächst, gleichzeitig werden die Kassenärztinnen und -ärzte immer weniger. 2013 betreute in Wien ein Kassenarzt für Allgemeinmedizin durchschnittlich 2.200 Patienten. Heute sind es 3.100“, sagt Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Wiener Ärztekammer. 80 Prozent der Medizinier sehen hier das größte Verbesserungspotenzial. „Patientinnen und Patienten haben großes Vertrauen in ihre Ärztinnen und Ärzte“, sagt Kamaleyan-Schmied. „Aber durch die langen Wartezeiten und die knappe Zeit, die für das Gespräch bleibt, entsteht immer mehr Unzufriedenheit und Frust bei den Patientinnen und Patienten.“